Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis

06.10.2022 16:24
Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da, ormanda kozalak topladığı sırada çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Ceyhun Çetin (31) cinayeti davasında karar çıktı.

BURSA'da, ormanda kozalak topladığı sırada çıkan kavgada dövülüp, bıçaklanan Ceyhun Çetin (31) cinayeti davasında karar çıktı. Tutuklu 5 sanık, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri karar duruşmasında, beraat ve tahliye istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların her birine indirimle 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Karacabey ilçesi kırsal Okçular Mahallesi'nde, evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Çetin, geçen yıl Kasım ayında, ek gelir elde etmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanda kozalak toplayan Çetin'in çuvalları, iddiaya göre, çalınmak istendi. Bu sırada Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 5 kişi arasında arbede çıktı. Şüpheliler, Çetin'i kozalak toplama aparatı ile dövdükten sonra bıçaklayıp, kaçtı. Çetin, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, kaçan şüphelileri belirleyip, harekete geçti. Ekipler Murat Ay (23), Erhan Özyıldırım (30), Sedat Özyıldırım (29), Yunus Yiğit (36) ve Ahmet Kaya (35) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Murat Ay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada tutuksuz sanıklar hakkında da tutuklama kararı verildi.SANIKLARDAN BERAAT VE TAHLİYE TALEBİ Davada 5 tutuklu sanığın karar duruşması, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Ahmet Kaya ve Murat Ay katılırken, Yunus Yiğit, Sedat Özyıldırım da Bandırma 1'inci T Tipi Cezaevi'nden, Erhan Özyıldırım ise Bursa H Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.Duruşmada Erhan Özyıldırım, daha önce verdiği ifadesini tekrarlayarak, "Olay günü diğer şüpheliler ile birlikte Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanlık alana çam kozalağı toplamak için gittik. Recep Atış, Murat Atış ve Ceyhun Çetin ve Ahmet Ören yanımıza gelerek, 'Burada çam kozalağı toplayamazsınız' dediler. Ardından 20-25 köylü üzerimize yürüdü. Elimizdeki çengelli sopaları aldılar. Olayın büyüyeceğini düşünerek, olay yerinden kaçarak, kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunduk. Ölen Ceyhun Çetin'i kimin vurduğunu görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi."Köylüler, beni darbetti. Bu sırada nereden elime geçtiğini bilmediğim sopayı savurdum. Kimseyi öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek önceki ifadesini tekrarlayan Murat Ay da beraatini ve tahliyesini istedi. Ahmet Kaya ise son sözünde, kozalak toplamak için ormana gittiklerini belirterek, "Olay günü üzerimize köylüler yürüdü. Ellerimizdeki çengelli sopaları aldılar. Bize vurmaya başladılar. Bu sırada Ceyhun Çetin'in yaralandığını gördüm. Ben ve arkadaşlarım Ceyhun Çetin'e vurmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.Sedat Özyıldırım ile Yunus Yiğit de savunmalarında Ceyhun Çetin'e vurmadıklarını tekrarlayıp, beraat ve tahliye talebinde bulundu. İNDİRİM UYGULANDISavcı ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet isteminde bulunulan 5 sanığın, haksız tahrik hükümleri uygulanarak 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.Savcının mütalaasını kabul etmediklerini belirten sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddedip, beraat ve tahliyelerini istedi.

?Mahkeme heyeti, 5 sanığa 'kasten öldürme' suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını, tahrik ve takdir indirimleriyle 15'er yıla indirerek verip, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.


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Kaynak: DHA

Yunus Yiğit, Murat Ay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! 'Kozalak cinayeti' sanıklarına indirimle 15'er yıl hapis - Son Dakika
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