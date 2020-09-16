Son dakika haber! Küresel piyasalar Fed'i bekliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Son dakika haberine göre Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

Son dakika haber! Küresel piyasalar Fed'i bekliyor, System.String[]

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin altında kalırken, New York Fed imalat endeksi, eylülde piyasa beklentisini aşarak 17'ye çıktı. Verilerin net bir sinyal ortaya koymamasına karşın teknoloji hisselerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Dolar endeksi ise 92,8-93,3 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdü.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası ilk kez gerçekleştirilen FOMC'nin karar metninin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Jackson Hole toplantısında, Fed'in artık ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini açıklayan Powell, istihdam için ise sayısal bir hedef ortaya koymayarak, "Maksimum istihdam geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri devam etse de dün küresel risk iştahı ile borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Bugün Asya tarafında, Japonya'da açıklanan dış ticaret verileri takip edilirken, Fed kararları öncesinde borsalarda sakin bir seyir izlendi. Japonya'da ihracat ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 gerilese de düşüşün ivme kaybederek beklentilerden daha hafif olması, "dip noktasının görüldüğü" yorumlarını beraberinde getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 1.095-1.1120 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 1.111,24 puandan tamamladı. 7,4918'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4890 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Fed'in faiz kararı ve sonrasında Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metninde değişecek ifadelerin ve sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, temmuz ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Piyasa, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Küresel piyasalar Fed'i bekliyor - Son Dakika Ekonomi

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