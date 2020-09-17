Son dakika haber: Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haber: Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Son dakika ekonomi haberi: Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Son dakika haber: Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti.

Karar sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, dolar endeksi ise sınırlı yükselişle 93,4'e çıktı.

Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa tarafında, bugün gerçekleştirilecek BoE'nin toplantısı öncesi, dün karışık bir seyir izlendi. Brexit belirsizliğinin sürmesine karşın yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ekonomilerdeki toparlanma eğilimi pay piyasalarındaki satışları sınırlayan etkenler arasında öne çıktı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüş kaydetti. Sterlin/dolar paritesi ise dünkü yüzde 0,6'lık yükselişi sonrası bugün Asya piyasalarında yüzde 0,3 değer kaybederek 1,2940'a indi.

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0,1'de bıraktı. Sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yenlik borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yenlik Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyuran BoJ, ekonominin yavaş yavaş yeniden başlayan faaliyetle toparlanmaya başladığını duyurdu.

Karar sonrası, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti, dolar/yen paritesi ise dünkü yüzde 0,5'lik düşüşün ardından hafif bir şekilde toparlayarak 105,03'e çıktı. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kaybederek günü 1.107,11 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 7,5065'ten kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5020 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra BoE'nin faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, konut başlangıçları ve inşaat izinleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, İngiltere, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti         
16:01
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu         
15:12
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı         
15:09
Polisin maske uyarısına kızan esnaf, Polisin maske uyarısına kızan esnaf, "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek nüfus cüzdanını vermemek için direndi         
14:57
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti         
13:36
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti         
13:06
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı         
11:03
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 16:11:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei