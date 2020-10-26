Son dakika haber: Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

26.10.2020 08:59
Son dakika haber: Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı, System.String[]

Son dakika haberi: Küresel piyasaların geçen hafta negatif bir seyir izlemesinin ardından bu hafta yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasaların geçen hafta negatif bir seyir izlemesinin ardından bu hafta yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi, geçen hafta pay piyasalarının genel olarak negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Avrupa'da birçok ülkede şimdiye kadarki en yüksek Kovid-19 vaka sayılarına ulaşılması nedeniyle tekrar sıkı tedbirler uygulanmaya başlanırken, beklentilerden iyi gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatırımcı kararlarına etkisi sınırlı kaldı. Uygulanmaya başlayan tedbirler, toparlanan ekonomiye ilişkin riskleri artırırken, bundan en fazla etkilenen pay piyasaları oldu.

ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimi, teşvik paketi gelişmeleri ve jeopolitik riskler ise piyasalar üzerindeki baskının bir başka nedeni olarak dikkati çekiyor.

ABD'de geçen haftanın en önemli gündemi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler olurken, paketin 3 Kasım'daki seçimden önce hayata geçmesi konusundaki belirsizlik devam etti.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 yükselse de endekslerin haftalık bazdaki değer kayıpları ortalama yüzde 0,8 oldu.

Avrupa borsalarında ise cuma günü yüzde 1'i aşan toparlanmalar görülse de haftalık bazda düşüş eğilimi öne çıktı. Geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,04, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlerde Asya piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı. Artan Kovid-19 vaka sayısı ve teşvik paketi belirsizlikleri nedeniyle satış baskısı devam ederken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,64 değer kaybederek günü 1.190,63 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,18 geriledi. Böylece BIST 100 endeksinde üst üste 6 hafta süren yükseliş serisi sona erdi. Geçen haftayı 7,9652'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 vaka sayıları, ülkelerin aldığı tedbirler, ABD'deki teşvik paketi görüşmeleri ve seçim süreci ile jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayan 3. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ekim ayı sektöre güven endeksi

12.00 Almanya, ekim ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, eylül ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Kasım, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı         
20:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei