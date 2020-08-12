Son dakika haber: Kurum: "950 bin konutun üretimini tamamladık" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:32

Kaynak: AA

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