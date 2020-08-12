Son dakika haber: Kurum: "950 bin konutun üretimini tamamladık"
Son dakika güncel haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:32
Kaynak: AA
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