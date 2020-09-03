Son dakika haber... Kuyuya düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesi Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Mahallesinde meydana geldi. Bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu köpek düştüğü kuyudan çıkarıldı. - VAN

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