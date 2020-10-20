Son dakika haber... Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber... Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
20.10.2020 13:06
Son dakika haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi Boğasa Sokak'ta, kuyudan köpek sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla 15 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru köpeği kurtardı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, sahibine teslim edildi. - MUĞLA
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