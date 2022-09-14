Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü - Son Dakika
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Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü

14.09.2022 10:52

Adana'da lise öğrencileriyle dışarıdan gelen bir grup arasında "neden yan bakıyorsun?" tartışması çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yere düşen bir gencin öldüresiye yumruklandığı görüldü.

Adana'da Lise öğrencisi D.G., iddiaya göre okuldaki başka bir öğrenciyle 'Neden yan bakıyorsun?' diye tartıştı. Tartışma, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu. Durumu ağabeyi B.G.'ye haber veren D.G., okulun önüne gelmesini istedi.

Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada

YERE DÜŞEN ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Bunun üzerine B.G. yanına arkadaşlarını da alarak okulun önüne gitti. Çıkışta, kardeşinin tartıştığı öğrencinin önünü kesen B.G., ardından arkadaşlarıyla öğrenciye saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde B.G.'nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü.

Lise önünde tekmeli yumruklu kavga kamerada
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LİSE ÖNÜNDE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA LİSE ÖNÜNDE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA KAMERADA Son dakika haberi! İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASI Son dakika haberi! İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK YERİ KAVGASI
Kaynak: DHA

Osmangazi, Sarıçam, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da liselilerle bir grup arasında 'yan bakma' kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü - Son Dakika
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