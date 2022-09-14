Adana'da Lise öğrencisi D.G., iddiaya göre okuldaki başka bir öğrenciyle 'Neden yan bakıyorsun?' diye tartıştı. Tartışma, diğer öğrencilerin araya girmesiyle son buldu. Durumu ağabeyi B.G.'ye haber veren D.G., okulun önüne gelmesini istedi.
Bunun üzerine B.G. yanına arkadaşlarını da alarak okulun önüne gitti. Çıkışta, kardeşinin tartıştığı öğrencinin önünü kesen B.G., ardından arkadaşlarıyla öğrenciye saldırdı. Kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde B.G.'nin, yerde yatan öğrenciye öldüresiye tekme ve yumruk attığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da liselilerle bir grup arasında 'yan bakma' kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü - Son Dakika