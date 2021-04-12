ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan panelvan minibüste maden işletmesi şantiyesinden çalındığı tespit edilen 2 ton kesilmiş kablo ile 2 kalorifer peteği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı geçen Pazar günü Kızılcaören mahallesinde devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelendikleri bir panelvan minibüsü durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 40 bin lira değerinde 2 ton kesik kablo ile 2 kalorifer peteği bulundu. Araçtaki Ş.M., F.Ü., İ.İ., B.K. ve Ş.İ. gözaltına alınırken, yapılan araştırmaların ardından kablo ve kalorifer peteklerinin maden işletmesi şantiyesinden çalındığı tespit edildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 4 bin 300 lira para cezası kesilirken, çıkarıldıkları mahkemece 'iş yerinden hırsızlık' suçundan tutuklanarak Eskişehir L Tipi cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.