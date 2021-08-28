Son dakika haberleri: Otomobille midibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Salihli yönüne giden 35 BUF 96 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Kabazlı mevkisinde fabrikada çalışan işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpışmış, kazada 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan kaza anını bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen midibüse çarptığı görülüyor.

Mahmut Bozkurt'un cenazesi de Çağlayan Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk babası İsmail Uçar'ın cenazesi de Yenimahalle Hilaliye Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeni Mezarlığa defnedildi. Cenazede Uçar'ın eşi ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Çetinkaya çiftinin cenazeleri, Alaşehir'deki Kadı Camisi'nde kılınan namazın ardından Çağlayan Mezarlığı'na defnedildi. Çiftin çocukları ve ailesinin gözyaşı döktüğü cenaze törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri Alaşehir ilçesinde defnedildi.

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