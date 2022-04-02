TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu

02.04.2022 10:37

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bomba arama köpeği olarak görev alan 'Labrador' cinsi 'Afi' isimli köpek, emekliliğini, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçirecek.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bomba arama köpeği olarak görev alan 'Labrador' cinsi 'Afi' isimli köpek, emekliliğini, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde geçirecek. 'Can Dostum' projesi kapsamında törenle okula verilen Afi, öğrencilere hayvan sevgisinin aşılamasında aktif rol oynayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yıl emekliye ayırdığı 7 yaşındaki bomba arama köpeği Afi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Can Dostum' projesi kapsamında Yunusemre ilçesindeki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Bursa Gemlik'teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'ndan getirilen Afi, okul bahçesinde kendisine özel olarak hazırlanan kafesine konuldu. Afi, emekliliğini yaşayacağı okulda, aynı zamanda öğrencilere hayvan sevgisinin aşılamasında aktif rol oynayacak.

OKULDA TÖREN YAPILDIAfi, okula törenle teslim edildi. Tören öncesi gösteri ve terapi köpeği Spil'in gösterisi ilgi topladı. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.'HAYVAN SAHİPLENMENİN SORUMLULUĞUNU ANLATMAK İSTİYORUZ'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, yaptığı konuşmada, "Can Dostum' projesinin ilkini, Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başlatıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu çocuklarımızın öğrenmesini istiyoruz. Günümüzdeki sokak hayvanlarının popülasyon artışlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz hayvan sahiplenen kişilerin hayvanları sokaklara bırakması. Bunların önüne geçmek üzere öğrencilerimize hayvan sahiplenmenin ve sorumluluğunun ne olduğunu anlatmak adına bu projemizi başlatmak istedik" diye konuştu.


TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu
YORUMLAR
500
TSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı TSK'nın Lübnan ordusuna gönderdiği 80 tonluk yardım Beyrut'a ulaştı Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:23 Bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömmüştü: Müebbet hapis aldı
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: TSK'nın bomba arama köpeği Afi öğrencilerin 'can dostu' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement