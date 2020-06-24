Son dakika haber... MEB'in tatil kitabı "Arkadaş" 5 milyon öğrenciye ulaşacak - Son Dakika

Son dakika haber... MEB'in tatil kitabı "Arkadaş" 5 milyon öğrenciye ulaşacak

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırladıkları "Arkadaş" adlı tatil kitabına ilişkin, "Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırladıkları "Arkadaş" adlı tatil kitabına ilişkin, "Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak." dedi.

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Bakan Selçuk, Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtım toplantısına katıldı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin yoğun ilgisi ve tıklanma sayısı nedeniyle EBA'nın en çok kullanılan eğitim siteleri arasında dünyada üçüncü sıraya yükseldiğine dikkati çeken Selçuk, sürecin ince ince işlenip sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabının da çok özgün olduğunu belirterek, "Bunu ilkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

Kitap üzerinden gerçek hayatla müfredat arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Selçuk, tatil kitabı olarak hazırlanan "Arkadaş" kitaplarının her yaş grubuna kendi alanından seslendiğini söyledi.

Selçuk, birinci sınıf kitabında "oyun" ve "arkadaşlar" olduğunu, ikinci sınıf tatil kitabında "sosyal yaşam", üçüncü sınıf tatil kitabında "merak" ve "macera", dördüncü sınıfta ise "iletişim" becerilerinin ağırlıklı olduğunu kaydetti.

Birinci sınıf kitabında çocuklar geometrik şekillerle tanışacak

Birinci sınıf tatil kitabında saklambaç oynayan çocukların metinde saklanan noktalama işaretlerini bulduğunu aktaran Selçuk, kitaplarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İp atlayan çocuklar, ritmik saymayı öğreniyor. Sayışmaca yapan çocuklar, kelimeleri hecelemeyi öğreniyor. İsim-şehir oynayan çocuklar, alfabeyi tekrar ediyor. Sıcak-soğuk oynayan çocuklar, zıt kavramları öğreniyor. Seksek oynayarak cümle kuruyorlar. Köşe kapmaca oynayarak geometrik şekillerle tanışıyorlar."

İkinci sınıf tatil kitabında ise insan ilişkilerinin önemi, yardımlaşma, hediyeleşme, dört işlem, yer-yön kavramları, para hesabı, sorumluluk duygusu konularının olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Üçüncü sınıf tatil kitabında kahramanımız, bir vişne ağacının altında oturan bir çocuğumuz. Sadece bir vişne ağacıyla arkadaşlık ederek, o yılın eğitim programını gözden geçiriyor. Nasıl yapıyor? Doğayı tanıyor, bir ağacın yaşını hesaplıyor, ağacın gölgesini kullanıyor. Ağacın hasta dalının budandığını öğreniyor. Budanan dallarla, dökülen yapraklarla resim yapıyor. Ağacın meyvesini topluyor. Meyveden kek yapıp kekin kütlesini hesaplıyor. Topladığı vişneyi tartıp kilogram hesabı yapıyor. Topladığı vişneyi dağıtırken göz hakkını öğreniyor. Bir kısmını satarak para hesabını öğreniyor."

Dördüncü sınıf kitabının kahramanı "sakar" ve "komik"

Dördüncü sınıf tatil kitabında ise sakar ve komik bir kahramanın yer aldığını söyleyen Selçuk, "Yazarın hayal gücü ve yönlendirmeleriyle hareket eden bir çocuğumuz var. Yazmanın gücünü, duygularını ifade etmeyi, bütçe hesaplarını, yardımlaşmayı, dört işlemin hayattaki karşılığını, okulda çözdükleri problemlerin gerçek hayatta karşılarına nasıl çıkacağını keşfedecekler." bilgisini verdi.

Hazırladıkları kitapların bir hikaye, bir çocuğun hayatı üzerinden bir sınıf düzeyinin bütünleşik olarak ele alınmasını içerdiğini vurgulayan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaklaşımımız çocukların öykü yoluyla gerçek hayatı tanımaları, öykü yoluyla değerleri öğrenmeleri öykü kahramanı üzerinden kendi hayatlarını mukayese imkanı bulmaları gibi birtakım fırsatlar sağlıyor. Her kitabın arkasında yaşama dair onlarca eğlenceli görev var. Uçurtma uçur, tohum ve çekirdek kumbarası yap, turşu kurmayı öğren, bir kuş yemliği yap, meşe palamudu yetiştir gibi. Çocuğun bu görevleri gün gün, hafta hafta yaparak aslında öğretim programlarına dolaylı bir intikali de söz konusu. Yaz tatilleri aslında boş zamanmış gibi algılanır fakat biz öyle bakmıyoruz."

Kitap tanıtımının ardından Bakan Selçuk, dördüncü sınıf iki öğrenci ile video konferans yöntemiyle "Arkadaş" kitabı üzerine konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... MEB'in tatil kitabı 'Arkadaş' 5 milyon öğrenciye ulaşacak - Son Dakika

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