Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

15.12.2020 11:16
Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son dakika gündem haberi: Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılan dönüşümle "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılan dönüşümle "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, konuya ilişkin yaptıkları bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Bakanlık ta vizyon projeleri arasında yer alan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hastanemizde konuyla alakalı olarak 2019 yılının Ekim ayının başından itibaren çalışmalar başlamıştı. Bu çalışma kapsamında hizmet alımı ile çevre danışmanlık hizmet alımı yapıldı. Hastanemiz bünyesinde danışman bulundurarak tüm personele eğitimler verildi. Proje ile ilgili" Sıfır Atık Yönetim Sorumluları" belirlendi ve gerekli broşürler hazırlanarak dağıtıldı. Uygun alanlara atığın çeşidine göre uygun atık kovaları yerleştirildi.

Yine tüm servislerde toplanan atıklar ayrı ayrı miktar ve nevilerine göre birim bazlı olarak depolanarak atık takipleri yapıldı. Bu yapılan bütün çalışmalar neticesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce inceleme ve tetkikler sonucunda hastanemiz bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Hastanemiz Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık (Temel Seviye) Belgesi İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzce onaylanarak hastanemize teslim edilmiştir" - ERZİNCAN

Araştırma Hastanesi, araştırma, Erzincan, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı - Son Dakika


Son Dakika

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarının paylaştı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir Fenerbahçe Gaziantep'e puan kaybederse bazı oyuncular kadro dışı kalabilir         
11:29
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı: Bir uzman çavuş koronavirüse yenik düştü Milli Savunma Bakanlığı acı haberi paylaştı: Bir uzman çavuş koronavirüse yenik düştü         
11:09
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim         
10:51
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi         
10:03
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz         
09:32
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 11:40:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei