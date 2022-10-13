Son dakika haber | Minik Umut arkadaşlarıyla oynarken saklandığı aracın altında kalarak can verdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir aracın arkasına saklanan 4 yaşındaki çocuk, hareket eden aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.45 civarında Alikahya Mahallesi İncirli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Umut Özsoy, Beytullah A. idaresindeki 41 LR 675 plakalı aracın arkasına saklandı. Çocuğu fark edemeyen sürücünün aracını hareket ettirmesi ile birlikte 4 yaşındaki Umut aracın tekerleğinin altında kaldı. Durumu fark eden sürücü, yaralanan minik Umut'u aracına alarak Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü. 4 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü Beytullah A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ