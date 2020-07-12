Son dakika haber... MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Son dakika haber... MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü karşısında, takımını bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü karşısında, takımını bir önceki lig maçına göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü.

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Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim, hafta içi Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 kaybettikleri maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılılarda Ryan Donk ve Mariano Filho'nun yerine, genç oyuncu Emin Bayram ile sarı kart cezası sona eren Marcelo Saracchi ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısındaki 11'i, Okan Kocuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'ten oluştu.

Galatasaray, 6 Türk futbolcuyla sahada

Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de 6 Türk futbolcuya şans verdi.

Sarı-kırmızılı takımda, birçok yabancı futbolcu sakatlık veya cezası nedeniyle başkentte forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Mario Lemina, Ryan Donk ve cezalı olan Sofiane Feghouli'nin yokluğunda ilk 11'de altyapıdan Emin Bayram'ın yanı sıra Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadele etti.

17 yaşındaki Emin Bayram sahaya kaptan çıktı

Teknik direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkardı.

Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de oynayan Emin Bayram'a kaptanlık pazubendi verildi.

Emin, bu sezon daha önce 3 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram'la ilgili yaptığı açıklamada, "Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray'da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Ryan Donk, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Falcao 19. maçını kaçırdı

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle yine takımdaki yerini alamadı.

Sezonda aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Radamel Falcao, transferinden sonra Galatasaray'ın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.

Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.

MKE Ankaragücü'nde Rodrigues kadro dışı

MKE Ankaragücü'nün önemli futbolcularından Gerson Rodriuges, maç öncesi takım arkadaşı Ante Kulusic'le yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Maç öncesi ikili arasında çıkan tartışma sonucu yönetim ve teknik heyetin kararıyla Rodrigues, karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

MKE Ankaragücü, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... MKE Ankaragücü-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor
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