Son dakika: MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATIP KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika: MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATIP KULLANDI; O ANLAR KAMERADA

02.07.2022 11:44

Son dakika haberi... BURSA'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kişi, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, 16 AUS 758 plakalı motosikleti yüzüstü yatarak kullandı. Trafiğin tehlikeye düşürüldüğü bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Seyir halindeki minibüslerin arasından ilerleyen motosikletliye, bazı sürücüler ise korna çalarak tepki gösterdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATIP KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: MOTOSİKLETİ YÜZÜSTÜ YATIP KULLANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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