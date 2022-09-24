Son dakika haber | MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber | MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.09.2022 10:24
Son dakika haber | MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, şehit olmuştu.

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Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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