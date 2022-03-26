Son dakika haber! Mudanya'da yine 'zehirlenen' köpekler öldü; soruşturma başlatıldı - Son Dakika

BURSA'nın Mudanya ilçesinde son bir ayda meydana gelen köpek ölümleri tepkilere neden oldu. Daha önce 10 köpeğin ölümünün ardından dün akşam zehirlenen 5 köpekten 4'ünün öldüğü tespit edildi, 1 köpek suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) Başkanı Tuncay Meriçli, alınan ilk numunelerden elde edilen bulguların, köpeklerin tavuk etiyle zehirlendiği yönünde olduğunu söyledi. Aralarında yavruların da olduğu, zehirlenen köpeklerin nefes almaya çalıştığı anların görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Mudanya ilçesi Ayazma mevki Mesudiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bölgedeki çok sayıda köpeğin çırpındığı görüldü. Hayvanseverler ve bölge halkının ihbarıyla, olay yerine jandarma ve DASKUT ekibi sevk edildi. Zehirlenen 5 köpekten 4'ünün öldüğü tespit edilirken, 1 köpek suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü. Bölgeye giden hayvanseverler o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan, zehirlenen köpeklerin can çekiştikleri anların görüntüsü tepkilere neden oldu.