Muğla'nın Ortaca ilçesinde kanala devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Traktörle tarlasını sürmeye giden Arzu Oruç'tan (39) haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı. Akşam traktör, Ortaca- Sarıgerme yolu Yeşilyurt Kavşağı'nda kanalda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönmüş traktör vinçle kaldırıldığında Oruç'un cesedine ulaşıldı.
Evli ve 2 çocuk annesi Oruç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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