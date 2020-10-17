Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

17.10.2020 18:28

Son dakika gelişmesine göre Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı Gaziantep'te, her yaştan öğrencinin ve akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan 'Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, her yaştan öğrencinin ve akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan 'Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Gaziantep Üniversitesi ve Erkul ailesi iş birliğinde yapılacak olan "Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Toplam 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan bilim merkezinin 15 bin metrekare alanı kapalı alan olarak inşa edilecek. Bilim merkezi, temel bilimler, teknoloji ve yapay zeka, uzay ve havacılık ile enerji ve ekoloji olmak üzere dört ana tema üzerine kurulacak.

Gaziantep Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılması planlanan ve her yaştan öğrenci ile akademisyenin bilimsel anlamda yetiştirilmesine katkı sağlaması amaçlanan merkezin temel atma törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Erkul ailesi adına Sabri Odabaşı, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile kent protokolü, öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Böyle bir projede olmaktan heyecan duyuyorum"

Temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep modeli böyle bir model. Bu modelle Gaziantep sanayi ile yükselirken, istihdam ve ihracat üretirken, bir taraftan da birikimlerini başkalarıyla paylaşan, camiler, okullar, taziye evleri ve bilim merkezleri yapan bir şehir burası. Gaziantep modeli işte tam budur. Burada insanlar hizmette yarışıyor. Belediye olarak bu projenin içerisinde yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu projede de büyük bir emek var. Bizim bu şehirdeki 1 milyon genci bilime ve yarınlara odaklamamız lazım. Burada temelini attığımız proje kolay bir iş değil. Buradaki yatırım maliyeti ile 4-5 okul yapılabilir. O yüzden çok önemli ve büyük bir proje. Projeyi üstlenen Erkul ailesine müteşekkiriz" dedi.

"Bu projede yer almayı sevinçle ve heyecanla kabul ettik"

'Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin yapımını üstlenen Erkul ailesi adına açıklamalarda bulunan Sabri Odabaşı, "Çocukların ve gençlerin bilime olan merakını ve ilgisini arttıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmayı sağlayacak bir projeyi sevinçle karşılayarak kabul ettik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın büyük destekleriyle yapılacak olan ve annemizin adını taşıyacak olan Müzeyyen Erkul Bilim Merkez'nin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu bilim merkezi dünyaya hizmet edecek"

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Bekir Çengelci de yapılacak olan bilim merkezinin bölge için çok önemli olduğunu aktararak, "Gaziantep'e, ülkeye ve hatta dünyaya hizmet edecek olan bilim insanlarını yetiştirecek, onlara ilham olacak ve farkındalık oluşturacak bir merkezin temellerini atıyoruz. Burada bir nevi bilimin tohumlarını atacağız. O yüzden bu sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu proje çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.

"Bilimsiz toplum kör demektir"

Projenin ortaklarından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise, "Gaziantep'te iş birliği kültürü hakim. Ben böyle bir projeye bizi dahil eden ve iş bizimle iş birliği yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir bilim yuvası olan üniversitemize böyle bilim merkezi kazandıran Erkul ailesine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bilimsiz bir toplum kör demektir. Bilim varsa önümüz ve ufkumuz açıktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nin temel atma töreni yapıldı.

Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı
Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı
Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı
Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, toplum, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı         
16:08
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti         
14:36
'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi         
14:03
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 18:49:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei