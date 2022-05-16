Son dakika haber... Orman muhafıza memurunu darp ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Orman muhafıza memurunu darp ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

16.05.2022 18:55
Son dakika haber... Orman muhafıza memurunu darp ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kasasında kaçak kesim odun bulunduğu iddiasıyla durdurulan kamyonetteki şüpheliler orman muhafaza memurlarına saldırdı. Olayda darp edilerek yaralanan orman muhafaza memuru A.Y. ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken Z.M., F.M. ile M.M. isimli şahıslar da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M. ve F.M. tutuklanırken M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

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Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar! Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar! Son dakika haber... Engelli vatandaşlar çakı gibi asker oldu Son dakika haber... Engelli vatandaşlar çakı gibi asker oldu

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Orman muhafıza memurunu darp ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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