Son dakika haber... Orman muhafıza memurunu darp ettiği iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kasasında kaçak kesim odun bulunduğu iddiasıyla durdurulan kamyonetteki şüpheliler orman muhafaza memurlarına saldırdı. Olayda darp edilerek yaralanan orman muhafaza memuru A.Y. ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken Z.M., F.M. ile M.M. isimli şahıslar da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M. ve F.M. tutuklanırken M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE