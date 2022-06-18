Son dakika haber: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

18.06.2022 20:48
Son dakika haber: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço caddesi üzerinde 38 YY 845 plakalı otomobil ile 38 ADV 475 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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