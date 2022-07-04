Son dakika! Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA'larla temizlik çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika
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Son dakika! Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA'larla temizlik çalışmalarına destek veriyor

04.07.2022 17:22

Gelen son dakika haberine göre Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA'larla temizlik çalışmalarına destek veriyor Batı Karadeniz'de yaşanan sel afetinin ardından Bartın'da sürdürülen temizlik çalışmalarına polis ekipleri TOMA'larla (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) destek sağlıyor.

Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA'larla temizlik çalışmalarına destek veriyor

BARTIN - Batı Karadeniz'de yaşanan sel afetinin ardından Bartın'da sürdürülen temizlik çalışmalarına polis ekipleri TOMA'larla (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) destek sağlıyor.

27 Haziran 2022 tarihinde Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının taşması sonucu kentin birçok noktasında ev ve işyerleri sular altında kaldı. Selin ardından kentte sürdürülen temizlik çalışmaları devam ediyor. TOMA'larda Bartın'daki temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'larla selin ardından çamur ve balçık içinde kalan okul bahçeleri, cadde ve sokaklar, piknik alanlarında sürdürülen temizlik çalışmaları son olarak tarihi Yalı İskelesinde devam etti.

Kentin farklı noktalarında ise başta Bartın Belediyesi ekipleri olmak üzere çevre illerden destek amaçlı gönderilen iş makineleri ile temizlik çalışmaları sürdürülüyor.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA'larla temizlik çalışmalarına destek veriyor - Son Dakika

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