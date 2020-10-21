Polonya Başbakanı Morawiecki'den ülke genelinde kısıtlama sinyali - Son Dakika

Polonya Başbakanı Morawiecki'den ülke genelinde kısıtlama sinyali

21.10.2020 23:35
Polonya Başbakanı Morawiecki'den ülke genelinde kısıtlama sinyali, System.String[]

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Hükümet Kriz Yönetimi Ekibi'ne 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren ülkenin tamamını kırmızı bölge kapsamına alınmasını tavsiye edeceğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Hükümet Kriz Yönetimi Ekibi'ne 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren ülkenin tamamını kırmızı bölge kapsamına alınmasını tavsiye edeceğini açıkladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son günlerde ülkede rekor düzeyde artış kaydedilen korona virüs vakalarını değerlendiren Mateusz Morawiecki, durumu kontrol altına alabilmek için yarınki toplantıda Hükümet Kriz Yönetimi Ekibi'ne 24 Ekim Cumartesi gününden itibaren tüm ülkenin "kırmızı bölge" kapsamına alınmasını tavsiye edeceğini söyledi.

"Bugün çok tehlikeli bir olgu ile karşı karşıyayız, ikinci dalga. Aynı şekilde söylemek gerekir ki belki bir de üçüncü dalga tehlikesi var. Çünkü bizler bugün itibarıyla Covid-19'a karşı aşı ya da ilaç bulunup bulunmamasına bağımlı durumdayız" diyen Başbakan Morawiecki, bugün halihazırda nüfusun yüzde 75-80'ine tekabül eden 317 il ve ilçenin zaten kırmızı bölge kapsamında olduğunu söyledi.

DÜĞÜNLERE YASAK, KİLİSE CEMAATİNE SINIRLAMA

24 Ekim Cumartesi gününden itibaren tüm ülkenin "kırmızı bölge" kapsamına alınması durumda ülke çapında 100 metrekareden küçük dükkanlara kasa başına 5 müşteri sınırlaması getirilecek, kafe, restoran, pastane gibi mekanlar ise yerel saatle 06.00-21.00 arası hizmet verebilecek. Düğün, taziye ve benzeri her türlü özel etkinlik, kongre ve fuarlara da yasak getirilecek, kiliselerde 7 metrekare başına 1 kişi düşecek şekilde ayin düzenlenebilecek. Halka açık toplantılar da 10 kişi sınırlandırılacak olup toplu taşıma araçları da yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar yolcu alabilecek. Aquapark, havuz ve fitness salonlarının da faaliyetleri askıya alınacak.

(İHA)

Polonya Başbakanı Morawiecki'den ülke genelinde kısıtlama sinyali

Cumartesi, Hükümet, 24 Ekim, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya Başbakanı Morawiecki'den ülke genelinde kısıtlama sinyali - Son Dakika

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