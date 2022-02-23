Afet konutları hızla yükseliyor - Son Dakika
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Afet konutları hızla yükseliyor

23.02.2022 11:32

Rize'de meydana gelen doğal afetler sonrası Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yapımı devam eden afet konutlarında sona yaklaşılıyor.

Rize'de meydana gelen doğal afetler sonrası Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yapımı devam eden afet konutlarında sona yaklaşılıyor.

Büyükköy beldesinde geçtiğimiz yıl 14 Temmuz gecesi meydana gelen selde evleri zarar gören vatandaşlar için planlanan afet konutlarının yapımı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlanan çalışmalarda yapılan konutların büyük ölçüde kaba inşaatı tamamlandı. 4 kat ve 1 dükkan katı olmak üzere yapımı planlanan konutların son kat betonları döküldü. Beldede AFAD tarafından 24, TOKİ tarafından ise 60 konut yapılması planlanıyor. Binaların alt kısımlarında 6 iş yeri yapılacağını aktaran Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan, "İnşaat süreci gördüğünüz gibi hızla devam ediyor. Bitirilme tarihi bir yıl olarak planlandı. Bir aksilik olmazsa yıl sonuna varmadan bunlar bitirilip vatandaşlara, afetzedelere teslim edilecek" dedi

Beldede yapımı devam eden 60 TOKİ konutu olduğunu söyleyen Saruhan, "TOKİ'den harici 24 konutta AFAD'ın çalışması var. Hepsi 84 konut, 10 tane de dükkan bulunuyor" şeklinde konuştu.

Konutların yapımı için yıkılan belediye binasıyla ilgili de Saruhan, "Belediye binasının yerini tespit ettik. Merkezde yapılacak. Projesi yapıldı, bakanlıktan onay bekleniyor" dedi. Afetle ilgili son bilgileri paylaşan Saruhan, "Özel İdare bizim adımıza bir ihale yaptı, ihale devam ediyor. İkinci ve üçüncü ihalelerimizin işlemlerini tamamladık. İhale süreci başlatılmış, kısa zamanda ihalelerini yapacağız. Hasar gören yerlerin yüzde yüzünü yapamayız ama aciliyle yapılmasını arz eden yerleri yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Cihat Çelik/ İHA)

Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor
Afet konutları hızla yükseliyor

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Kaynak: İHA

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