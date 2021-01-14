Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor

14.01.2021 10:56

Son dakika haberi: Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor Rize'de yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçirilen Katı Atık Merkezi sayesinde günlük 50 ton çöp geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor

RİZE - Rize'de yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçirilen Katı Atık Merkezi sayesinde günlük 50 ton çöp geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

Rize Belediyesi tarafından günlük 190 ton çöp toplanarak Katı Atık Merkezi'ne getiriliyor. Burada iş makineleri ile paletlere yüklenen çöpler ayrıştırılarak metal, cam, plastik, naylon, kağıt, karton ve maden olarak sınıflandırılıyor. Türlerine göre sınıflandırılan katı atıklar ise geri dönüşüme gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Ayrıştırılamayan çöpler ise yeniden tırlara yüklenerek Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde bulunan çöp toplama merkezine gönderiliyor.

Rize Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, 50 ton çöpün katı atık merkezinde işlenmesiyle günlük 168 bin lira gibi bir maliyetten kurtulduklarını dile getirerek "Biz bu atık getirme merkezini kurunca evlerimizden geri dönüşüm ile alakalı ne varsa bunları almış olabiliyoruz. Metali, camı, plastiği, kağıdı, kartonu geri dönüşüme alıp, burada ayrıştırmasını yapabiliyoruz. Şehrimizde günde 190 ton çöpün 50 tonunu ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırabiliyoruz. Bu ayrıştırdığımız 50 ton çöple beraber, hem ekonomiye hem geri dönüşüme hem de belediyemize katkı sağlıyoruz. Çünkü ayrıştırdığımız geri dönüşüm malzemesinin çeşitlerine göre sıralandırması var. Bunun hem ekonomiye hem de belediyeye kazancı var. Biz Rize ve Trabzon belediyeler birliği olarak kurmuş olduğumuz birliğe çöp için kilo başına para ödüyoruz. 50 ton günlük işlediğimiz için her gün 168 bin lira kendi belediyemizin ekonomisine katkımız var. Ayrıca ayrıştırdığımız ürünlerin de ekonomiye bir katkısı var. Bunla beraber doğayı da korumuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor

Rize Belediyesi, Trabzon, Metal, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı TOBB'dan bankalara çağrı: Faizleri kolayca artırma alışkanlığınıza son verin Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi         
11:13
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar         
10:07
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 12:21:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Rize'de günlük 50 ton çöp ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei