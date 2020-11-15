Son dakika haber | Rize'de silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Rize'de bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Rize'de bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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