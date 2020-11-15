Rize'de bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alipaşa uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
- Kaynak: AA
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