Rize'de düzenlenen operasyonda 6 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kalkandere ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada, şahısların üzerinde ve aracın içerisinde gizlenmiş 522 gram metamfetamin, 6 gram esrar maddesi, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 6 SIM kart, 2 not defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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