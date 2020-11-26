Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 25 bin 487 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 487 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 25 bin 487 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 524 işinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 38 bin 62'ye ulaştığını açıkladı.