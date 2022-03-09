Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi

09.03.2022 12:36

Rusya ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Rusya ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi kentine gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'da yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Sumi'nin gece 3 kez bombalandığını aktaran Zhyvytskyy, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. Zhyvytskyy ayrıca, 5 yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

(İHA)

Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi
Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi
Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi

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Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı

Ukrayna, Rusya, Sumi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında can kaybı 22'ye yükseldi - Son Dakika


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