MERSİN SAHTE BAHİS KUPONU İLE DOLANDIRICILIĞA 9 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'de sosyal medya üzerinden kazanma garantili sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yapan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı, 1'i aranıyor.

Mersin'de oturan Y.A., sosyal medyada gördüğü kazanma garantili bahis kuponu ilanları üzerine bu hesaplarla iletişime geçti. Şüpheliler, çok sayıda kupon satın alan Y.A.'ya kazanılmış sahte kupon düzenleyip, kazandığı paraları çekebilmesi için vergi adı altında para istedi. Şüphelilere toplamda 60 bin TL gönderen ancak kazandığını sandığı paraları çekemeyen Y.A., dolandırıldığını anlayınca emniyete giderek şikayetçi oldu.

YAKALANDILAR

İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, sosyal medyada bu yöntemle dolandırıcılık yapan 10 şüphelinin kimliğinin U.A.R. (20), N.B. (22), A.G. (22), Y.O.K. (21), C.N.İ. (24), M.Y. (21), L.E. (23), V.Ö. (24), S.C.?yi (22) ve S.K. (29) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden 9'u adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alınırken, S.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A.R., N.B., Y.O.K., C.N.İ., M.Y., L.E., V.Ö. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.