Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yılda gerçekleştirdiği 3 milyar liralık yatırımlara ilişkin değerlendirme toplantısında tanıtıldı.

Sapanca ilçesindeki bir otelde "Bu Şehirde Emek Var" sloganıyla düzenlenen programda hazırlanan tanıtımlar, katılımcılara sinevizyon ve grafiklerle gösterildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, programda yaptığı konuşmada, Sakarya'nın sadece 3 yılda hayata geçirdiği projelerle "Güçlü Türkiye" için dersine çok iyi çalıştığını belirterek "Türkiye'nin şu anda en potansiyelli, gelişmeye en açık şehir. Projeleri de görünce bu işin altının ne kadar dolu olduğunu gördük. Şehirlerin ön plana çıktığı bir dönemde, şehirlerin dersine çalışması, proje üretmesi çok önemli." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da belediye yönetiminin yüzde 60'ın üzerinde oyla kazanıldığını anımsatarak "31 Mart 2019'dan önce bu sözleri vermiştik, şunları yaptık, şunlara devam edeceğiz demek önemli ve kıymetlidir. Canıgönülden tebrik ediyorum. Videoya baktığımda duygusallık, coşku, hizmet, spor, at binme ve her noktasında insanın olduğu bir çalışma var. Sonunda diyor ki, 3 yılda yaptıklarımızla yetinmiyoruz, bu başlangıç. Bu işin lansmanıydı, asıl yapacaklarımız bundan sonra demek oluyor. Nice güzel hizmetlerle Sakarya'mıza güzellikler katmalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ise söz konusu yatırımın çok ciddi bir rakam olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gece gündüz çalışıyoruz bu şehir için. Her konuda bir uğraşımız var. Bin yataklı hastanemiz başladı, acil durum hastanemiz bitmek üzere. Ekrem Başkanımıza gerçekten tebrikler, 3 yılda 3 milyar lira yatırım, ciddi bir rakam. Her geçen gün değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor yaşadığımız şehir. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde daha güzel yarınlar yaşayacağız inşallah."

"3 yılda var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3 yılda hayata geçirilen yatırımları, ayrıntıları ve teknik detaylarıyla anlattı, gelecek 2 yılda kenti gelişen şehirler arasında üst sıralara taşıyacak yeni projelerden bahsetti.

Her alanda ürettikleri projelerle kente değer katmaya çalıştıklarını dile getiren Yüce, "Tarımdan sanayiye, altyapıdan üstyapıya, spordan turizme kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. 3 yılda toplam 3 milyarlık yatırım gerçekleştirdik. Sakarya'mızda turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Bunu yaparken de yeni istihdam alanları oluşmasına öncülük ettik." şeklinde konuştu.

Yüce, bu süre zarfında sosyal bağları ve şehre aidiyet hissini güçlendirmek için "yaşayan mekanları" hayata geçirdiklerine ve akıllı şehirler stratejisiyle hareket ettiklerine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır atık politikasıyla çevreci bir şehir tasarlamak üzere biyolojik arıtmadan, çöp ayrıştırmaya kadar çok sayıda proje tasarladık. Bir kısmını hayata geçirdik. Bir şehri şehir yapan en önemli kamusal alanlardan biri de hiç kuşku yok ki sosyal donatı alanlarıdır. İnsanları bir araya getiren, sosyal bağları ve şehre aidiyet hissini güçlendiren önemli mekanlar olarak meydanlar, adeta yaşayan ve içinde yaşayanları da biçimlendiren alanlardır. Bu düşünceler ile şehrimizde ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal donatı alanlarımızı genişlettik, düzenledik ve yeniledik."

Yüce, şehir hayatının her alanında hatta her anında yeni nesil akıllı teknolojilerin, uygulamaların devreye girmesiyle daha verimli, daha ucuz ve daha işlevsel bir şehircilik hizmeti ortaya çıktığını aktararak, "Bizim de Sakarya olarak bu eğilimden uzak kalmamız düşünülemez. O sebeple Akıllı Şehir Stratejileri oluşturduk, projeler geliştirdik. Vatandaşlarımızın hayatına dokunacak projelere imza attık. Yaşayan mekanlar yaptık, 'Akıllı Şehir' stratejisi oluşturduk. 3 milyar lira yatırım yaptık ve yarınlarda da güçlü projelerle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, BBP İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları mensupları, meclis üyeleri, dernek ve STK başkanları katıldı.