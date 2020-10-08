Sakarya'da iki kişi arasındaki bıçaklı kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde büfe işleten Kenan P, iş yerine gelen komşusu Ömer K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer K, yanındaki bıçakla Kenan P'yi yaraladı.

Kenan P, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Büfedeki kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, iş yerinde bir müşteriyle ilgilenen Kenan P'nin, Ömer K'yi görmesi üzerine eline tezgahtan aldığı sert bir cisimle koşarak vurmaya çalışması, Ömer K'nin Kenan P'yi bıçaklama anı ve büfedeki müşterinin araya girmesi yer alıyor.