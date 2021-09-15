Yaralı sürücü ile yanındaki A.D, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Safranbolu ilçesindeki kazada ise K.Ü'nün kullandığı 78 SV 367 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde, yol kenarında park halindeki 60 HN 503 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te ise Bağ-Essan Sanayi Sitesi istikametinden Cumapazarı yönüne giden H.K. idaresindeki 78 S 0117 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan C.E'ye çarptı.

Kaza nedeniyle iki şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Emin H'nin kullandığı 34 BBS 532 plakalı otomobil de kazayı görünce duran Umut Ü. yönetimindeki 34 RES 071 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sakarya ve Karabük 'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sakarya ve Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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