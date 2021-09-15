Sakarya ve Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Onur Ü. idaresindeki 06 YOU 78 plakalı cip, Adapazarı-2 gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
Emin H'nin kullandığı 34 BBS 532 plakalı otomobil de kazayı görünce duran Umut Ü. yönetimindeki 34 RES 071 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Karabük'te ise Bağ-Essan Sanayi Sitesi istikametinden Cumapazarı yönüne giden H.K. idaresindeki 78 S 0117 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan C.E'ye çarptı.
Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Safranbolu ilçesindeki kazada ise K.Ü'nün kullandığı 78 SV 367 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde, yol kenarında park halindeki 60 HN 503 plakalı otomobile çarptı.
Yaralı sürücü ile yanındaki A.D, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sakarya ve Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika