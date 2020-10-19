Son dakika haber! Samsun'da İlyasköy Polis Merkezi taşındı - Son Dakika

Eski İlyasköy Polis Merkezi binasının da yıkılarak yeninin emniyet tarafından değerlendirileceği öğrenildi. - SAMSUN

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde uzun yıllardır hizmet veren İlyasköy Polis Merkezi, eski Selahiye Polis Karakolu ile eski Çocuk Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Kökçüoğlu Mahallesi 12 Ada Türkleri Sokak'taki yeni yerinde bugün hizmet vermeye başladı. 22 mahallenin bağlı olduğu polis merkezi tadilat yapılıp yeni eşyalar alınarak modern hale getirildi.

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