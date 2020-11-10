Son dakika haber: Samsun'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da tırın çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun- Ankara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müjdat A. idaresinde bulunan 43 ABT 884 plakalı çekici ve 43 ABU 333 römork plakalı tır yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan İbrahim Uğur'a (56) çarptı. Kazada İbrahim Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN