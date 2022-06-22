Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

22.06.2022 13:59

- Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı Samsun'da polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 10'u Glock olmak üzere 19 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

- Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da polisin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 10'u Glock olmak üzere 19 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüekipleri, konularına giren suçlarla mücadele kapsamında silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi. KOM ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ö., N.C., Y.Ö. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Söz konusu şahısların ev, iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda 10 adet Glock marka tabancı, 1 adet Luger, 1 adet Sig Sauer, 1 adet Hs ibareli, 2 adet Mıdel 75, 1 adet Colt, 1 adet p.08 ibareli, 1 adet Astra ve 1 adet Browning olmak üzere toplam 19 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 62 adet kartuş, 4 bin 21 adet değişik çaplarda tabanca mermisi, 59 adet şarjör, 66 adet silah kabzası, 3 adet tabanca namlusu, 26 adet tabanca yayı, 7 adet tabanca iğnesi, 5 adet tabanca kilit mandalı, 1 adet tabanca kutusu, 1 adet tabanca dürbünü ve 1 adet şarjör doldurma aparatı ele geçirildi.

M.Ö. ve N.C.'nin 6136 SKM (Silah Ticareti) suçundan işlemleri devam ederken, Y.Ö. ve H.Ç. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ele geçen silah ve mühimmatlar İl Emniyet Müdürlüğü'nde basına tanıtıldı. Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı operasyona katılan KOM Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Operasyonla ilgili tahkikat devam ediyor.

(MAY-NSO-Y)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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