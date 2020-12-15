Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: "Yerlileşme adımlarımızı hızlandıracağız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Gelecek dönemde yerlileşme adımlarımızı hızlandıracağız. Özellikle ara malında ithal bağımlılıkları daha da aşağı seviyelere çekiyor olacağız. Teknoloji odaklı sanayi hamlesini programını hayata geçiriyoruz." dedi.

Kacır, Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü'nün düzenlediği "Sinerji Liderlik Zirvesi'20 Online" etkinliğinde yaptığı konuşmada, pandeminin dünyada kimsenin aslında tam olarak hazırlıklı olmadığı bir durumla karşı karşıya bıraktığını ve bunun kendileri açısından da gerçek bir sınama olduğunu söyledi

Sanayide üretimin devamlılığı, tedarik zincirlerinin başarılı bir şekilde çalışmasının sürdürülmesi konusunda büyük bir sınav verdiklerini aktaran Kacır, "Sanayimizin son derece çevik bir alt yapıya sahip olması sayesinde, Türkiye ekonomisi ve Türkiye sanayisi bu sınavı başarıyla atlattı." dedi.

Kacır, "Kovid-19 ile ortaya çıkan ve normal dönemlere göre talebi çokça yükselen ürünlerin yerli olarak üretiminin sağlanması önceliklerimizden biriydi. Böylesi süreçlere karşı vatandaşının ve dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilme yetkinliği pek çok ülkenin en temel sınamalarından biri oldu. Öz yeterlilik kavramı çok öne çıktı." şeklinde konuştu.

Gelecek dönemde yerlileşme adımlarını hızlandıracaklarına işaret eden Kacır, "Özellikle ara malında ithal bağımlılıkları daha da aşağı seviyelere çekiyor olacağız. Teknoloji odaklı sanayi hamlesini programını hayata geçiriyoruz. Özellikle, teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde ve ara mallarında ithal bağımlığı ortadan kaldırmayı gayret ediyoruz. Bunu makine sektöründe başlatmıştık. Önümüzdeki dönemde kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, elektronik gibi sektörlerinde de yaygınlaştırarak bu programı sürdüreceğiz. Cari açığın kalıcı olarak ülke gündeminden çıkması için çabalarımızı devam ettiriyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, "Özellikle Batı ülkeleri, şimdiye kadar kısa vadeli kar maksimizasyonu yaklaşımıyla tedarikçilerini tek merkezde, özellikle uzak doğu ülkelerinde tespit etmiş ve onlarla yoğun olarak çalışıyorlardı." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, bu tedarik zincirlerinde ortaya çıkan kırılmalar aslında daha yakın tedarikçi alternatiflerinin geliştirilmesi yaklaşımını da pek çok sektörde ortaya çıkarıyor. Bu, Türkiye gibi hem üretim kabiliyetleri yüksek hem de coğrafi olarak avantajları konumda olan ülkeler için ciddi avantajlar sunuyor olacak. Bunu da yakından tespit etmeye çalışıyoruz. Küresel tedarik zincirlerine daha fazla üretici kazandırmak ve Türkiye'nin üretim üssü konumu daha ileri bir noktaya taşımak için de ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu konuda da birtakım programları kamuoyu ile paylaşıyor olacağız."

"Türkiye, insansız hava araçlarında dünya çapında başarılar elde etti"

Türkiye'nin otomobilinin ortaya çıktığından itibaren toplumda büyük bir teveccüh ve heyecan uyandırdığına dikkati çeken Kacır, "Bizim de sorumluluklarımız böylece daha da artmış oldu. TOGG projesi önemli bir projesi. Bizim milli teknoloji hamlesi yaklaşımlarımızın temelinde yatan bazı unsurları barındırıyor. Milli teknoloji hamlesinde özellikle teknolojide paradigma kırılımlarının yaşandığı, dönüşümün hızlandığı alanlara odaklanmayı temel bir strateji olarak görüyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında savunma sanayinde başarı hikayesi oluşturduğumuz örneklerde de bu durumun hayata geçtiğini görüyoruz. Türkiye, insansız hava araçlarında dünya çapında başarılar elde etti. Bunun arkasında yatan unsurlardan biri, aslında bu alanda büyük bir paradigma değişimin ortaya çıkması." dedi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, pandemi sürecinde 6 yeni ülkeye ihracat yapar olduklarını belirterek, "Mart ayı ile itibaren başlayan pandemi döneminde Aselsan durmadı, hızlandı, iş geliştirmeye devam etti ve 6 yeni ülkeye ürün satabilir oldu." dedi.

Görgün, ASELSAN'ın iş başvuru havuzunda 100 bin başvuru ve şu anda 8 bin 500 civarı çalışanları olduğunu anımsatarak, "Bu sene 1200 kişiyi kattık. Bunların bir kısmı yeni mezun bir kısmı da tecrübeli arkadaşlardı. Bu yeni mezunların kendilerini geliştirme hevesinde, öğrenme hevesine açık, birlikte çalışmaya uygun, global perspektiften bakabilme yeteneğine sahip, uluslararası iş yapabilme heyecanı ve azmi olabilecek arkadaşları, araştırma kabiliyeti ve birlikte çalışma yeteneklerinin olup olmadığına da bakıyoruz. Bu perspektiften bakarak en iyisini seçmeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, öğrenci kulüplerindeki etkinliklerinde sorumluluk almalarını tavsiye eden Görgün, "Öğrencilere, global meselelere kafa yormalarını, dünya gündemini takip etmelerini ve yabancı dillerini bir masada iş bitirecek seviyeye getirmelerini tavsiye ediyorum." açıklamasını yaptı.