Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir açıklarındaki depreme ilişkin, "Şu anda başta İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. İki bakanımız İzmir'e inmek üzere. Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin (İKMAMM) açılış törenine katılan Varank, programa kısa bir süre kala deprem haberini aldıklarını ve kendilerinin de Bursa'da hissettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu bizzat takip ettiğini belirten Varank, "Şu anda başta İçişleri Bakanımız olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. İki bakanımız İzmir'e inmek üzere. Can kaybı yaşamamak en büyük temennimiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayide otomotiv ve tekstil sektörleriyle adını duyuran Bursa'nın, başka hangi alanlarda yeni sıçramalar yapabileceği sorusuyla yola çıkarak Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile üniversiteler gibi yerel otoriterle istişareler yaptıklarını aktaran Varank, Bursa'nın bir sonraki atılımını uzay ve havacılık alanlarında gerçekleştirip yeni kümelenmelerin ev sahibi olabileceğini anlattı.

GUHEM fikrinin de buradan doğduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"GUHEM, Bursa'da uzay ve havacılık alanlarında farkındalığı artıracak ve bu alanda yapılabilecek çalışmalara ilham verecek. GUHEM'in ülkemizin için bir ilk olma özelliği de var. Burası aynı zamanda Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk bilim merkezi. 14 bin metrekare kapalı alana sahip bu merkez için 130 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı.

Zannedersem bizim desteklediğimiz en büyük bütçeli bilim merkezi. Tabii burada çok güzide bir iş birliği örneğini de gösterdik. Araziyi Büyükşehir Belediyemiz verdi ve ayrıca tüm çevre düzenlemelerini üstlendi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bu gördüğünüz güzel ve orijinal binayı ortaya çıkardı. Bağlı kuruluşumuz TÜBİTAK da merkezin içindeki temaları belirledi, atölyeleri tasarladı, eğitim faaliyetleriyle ilgili çalışmalar yaptı. Gerekli ihtiyaç duyulan tüm araç, gereç ve malzemeleri tedarik etti ve böyle güzel bir eseri ortaya çıkarmış olduk."

İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi'nin de açılışının yapıldığını dile getiren Varank, "Bu merkez de özellikle sanayi ile iş birliğini geliştirecek. Aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli testleri gerçekleştirebilecek bir merkez. Buradaki bütçenin yüzde 70'ten fazlasını da Kalkınma Ajansımız sağlamıştı. Bu iki merkezin ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"GUHEM, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer alıyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da dünyada yaşanan tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen kentte yeni yatırımların gerçekleştiğini ifade etti. Bursa'nın marka bir şehir olduğunu ve son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini belirten Canbolat, şehrin birçok konuda atılım gerçekleştirdiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yerli ve milli değerlerle bilim ve teknoloji alanında atılımlar yapıldığını anlattı.

Bilim ve teknoloji konusunda Türkiye'de önemli gelişmelerin olduğunu anlatan Aktaş, "Uzay havacılığında Türkiye'nin üssü olacak Bursa'nın, havacılıkta söz sahibi olacağı merkezimiz burada hayat buluyor. 1 milyon 100 bin kişi Bilim Merkezimizi ziyaret etti. Şehrimizin ve sanayimizin potansiyelinin tanıtımı yapılmış oldu." bilgisini paylaştı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, teknolojiye dayalı uluslararası rekabetin artık yeryüzünden uzaya taşındığı yeni bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Otomotiv ve makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yeteneklerini uzay, havacılık, savunma, nanoteknoloji, kompozit malzemeler ve mekatronik gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara dönüştürmeyi hedeflediklerini bildiren Burkay, şöyle konuştu:

"BTSO olarak 70, TÜBİTAK'ın ise 60 milyon liralık yatırımıyla toplamda 130 milyon liraya mal olan GUHEM'i, modern mimari yapısı ve estetiğiyle tıpkı Sidney Opera Binası gibi sembol bir eser olarak Bursa'mıza kazandırmış olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK'ın iş birliğinde yapımını tamamladığımız bu merkez, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursa'mıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yükleyecektir. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularımız haberleşme ihtiyacımızı karşılarken Rasat, Göktürk-1 ve Göktürk-2 uyduları keşif ve gözlem amacıyla kullanılmaktadır.

Tam bir ay sonra 30 Kasım'da fırlatılması gerçekleşecek olan Türksat 5A ve 2021 yılında fırlatılması planlanan Türksat 5B, ülkemizin uzaydaki gücünün ve prestijinin göstergesidir. Türkiye Uzay Ajansımızın kurulduğu ve Milli Uzay Programı'nın yol haritasına ilişkin çalışmaların hız kazandığı bugünlerde yarınımızın güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimiz 'İstikbal göklerdedir' hedefi doğrultusunda çalışmaya azimli ve kararlıdır. Kent kimliğine değer katan, mimarisiyle prestijli kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen GUHEM, kurulduğu 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer almaktadır."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bazı milletvekilleri ve diğer davetlilerin de katıldığı törenin ardından Bakan Varank ve protokol üyeleri, GUHEM ve İKMAMM'ı gezerek yetkililerden bilgi aldı.