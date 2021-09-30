Son dakika haber! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti - Son Dakika

Soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Halil Tuncer (51), Yenişehir Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kimliği henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı

Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi