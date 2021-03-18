Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı

18.03.2021 14:23
Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evinin açılışı yapıldı.

Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evinin açılışı yapıldı.

Sabrın şehri Şanlıurfa ve tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'nin beldesi Haliliye İlçemize, kurtuluş mücadelesinde, terörle mücadelede şehit düşen aziz şehitlerin yakınları ve gazileri için Haliliye İlçesinde bağlı Bamyasuyu Mahallesinde bulunan bir park içerisinde Şehit Gazi Evinin açılışı gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği ile birlikte Şair Nabi Mahallesinde Şehit Gazi Evinin yapımını tamamlayarak, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümünde açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Başkan Mehmet Canpolat'ın yanı sıra, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Dernek Başkanı Bekir Kılcı, AK Parti teşkilat üyeleri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, "Bugün, ecdadımızın, vatanımızı işgal eden, bayrağımızı indirmeye azmeden ve ezanımızı susturmaya çalışan düşmanlara karşı verdikleri bir var oluş destanı olan Çanakkale Zaferinin, 106'ncı yıl dönümü. İstiklal Şairimiz Mehmed Akif Ersoy'un Çanakkale kahramanlarına ithafen "Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın." Diyerek çağları aşan bir mücadelesini dizelerinde resmetmiştir. Bu vesileyle toprağı kanıyla sulayan, "Çanakkale Geçilmez!" diyen ecdadımızı, şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen, bir devrin battığı yerde yatan şehitlerimizin aziz hatırına, bu vatana, onların kalbi, şuuru ve imanıyla sahip çıkmaktır. Haliliye Belediyesi olarak da, bugün açılışını yaptığımız Şehit Gazi Evi, aziz şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin birlikte vakit geçireceği bir adres olacaktır. Sabrın şehri Şanlıurfa ve tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'nin beldesi Haliliye İlçemize, kurtuluş mücadelesinde, terörle mücadelede şehit düşen aziz şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, "Çanakkale Geçilmez!" diyen ecdadımızı, şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale Zaferimizin 106'ncı yıl dönümünü kutlar, Haliliye Belediyesi Şehit Gazi Evinin hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Şehit Yakınları ve Gaziler Dernek Başkanı Bekir Kılcı da, "Bir tane Türkiye var. Adına vatan demişiz. Uğrunda kan dökmüşüz. Onu hiç terk etmemişiz. Bir tane bayrak var. Onu hep namus bildik ve yere hiç düşürmedik. Bu vatan bizim. Biz sahip çıkıp biz koruyup kollayacağız. Devletimiz ve milletimiz her zaman olduğu gibi bugünde bizi yalnız bırakmayıp Şehit Gazi Evi açılışına geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Şehit ve gazi yakınları adına sayın Valim Abdullah Erin ile Başkanımız Mehmet Canpolat ve özveri ile çalışıp bizlere bu evi hediye eden ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, Haliliye Belediyesine kazandırdığı Şehit Gazi Evi için teşekkür ederek, "Dünyanın hiçbir tarafından uğrana şehit verilen başka bir toprak parçası bulunmamaktadır. Metrekaresine neredeyse onlarca şehit düştüğü ve o şehit kanları ile değerlenen ve paha biçilemez başka bir toprak bulunmamaktadır. Tüm şehitleri rahmetle, minnetle bir kez daha yad ediyoruz. Haliliye Belediyemizi ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Şehit ve gazi yakınlarımızın bir araya gelebilecekleri bu yer için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat şahsında hepsine teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak, Şehit Gazi Evinin açılışı gerçekleştirildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı
Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı
Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı
Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı
Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı
Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı

Şanlıurfa, Haliliye, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Şanlıurfa'da Şehit Gazi Evi açılışı yapıldı - Son Dakika


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