Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı

07.12.2020 10:43
Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle kısmen boşaltılan köyde sahipsiz ve aç kalan köpeklere Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yiyecek dağıtıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle kısmen boşaltılan köyde sahipsiz ve aç kalan köpeklere Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın talimatı ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yiyecek dağıtıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanıp bu yılın başında tamamlanan Sarıkamış'ta Karakurt HES Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla çevresindeki bazı köyler su altında kaldı.

Bu nedenle köylüler bölgeyi terk etti. Baraj yakınındaki köyde kalan sahipsiz köpekler, havaların da soğumasıyla yiyecek bulma sıkıntısı yaşamaya başladı.

Sahipsiz köpekler son günlerde yiyecek bulamayınca Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın talimatı ile Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye giden ekipler terk edilen köyün ortasında köpekleri toplayıp araçla getirdikleri tavuk eti, ekmek ve köpek maması ile köpeklerin karnını doyurdu. - KARS

Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı
Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı

Sarıkamış, Jandarma, Karakurt, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,87'den işlem görüyor Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Son Dakika: Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Galericilerden ikinci el araç almak isteyenlere kritik uyarı: 4 altın kurala dikkat! Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Liverpool, sahasında Wolverhampton'ı farklı geçti
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465,7 liradan işlem görüyor         
10:29
Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik         
10:14
Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu Korona vakalarını azaltmak için ücretsiz araç dezenfekte eden muhtarlığın önünde uzun kuyruklar oluştu         
09:47
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı         
08:58
AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında         
07:53
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı Serdar Aziz kırmızı kart sonrası konuştu: Ağzımdan kötü bir şey çıkmadı         
23:28
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Alman havacılık devi Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak Alman havacılık devi Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak         
19:29
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 10:53:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Sarıkamış'ta kısmen boşaltılan köyde sahipsiz köpeklere jandarma sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei