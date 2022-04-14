Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu

14.04.2022 11:53

Son dakika haberine göre Selimiye Meydanı düzenlenme çalışmaları kapsamında yerinden kaldırılan Mimar Sinan heykeli, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 ay sonra yerine konuldu.

Selimiye Meydanı düzenlenme çalışmaları kapsamında yerinden kaldırılan Mimar Sinan heykeli, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 ay sonra yerine konuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ekim'de yerinden kaldırılan Mimar Sinan heykeli bekletildiği depodan meydana getirildi.

Vinç yardımıyla kaideye konulan heykeltıraş Ümit Öztürk eseri ve yaklaşık 4,5 tonluk heykeldeki çalışmalar, kaidesinde yapılacak düzenlemelerin ardından tamamlanacak.

Edirne Belediye Başkanı Belediye Başkanı Recep Gürkan, Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve projenin uygulama danışmanı, yüksek mimar ve restorasyon uzmanı Nüvit Bayar da çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Gürkan, gazetecilere, 9 Ekim'de düzenleme nedeniyle kaldırılan heykelin yerine konulduğunu söyledi.

Heykelin kaidesinin dün taşındığını belirten Gürkan, "Kaide bu şekilde kalmayacak. Heykeltıraşlar tarafından yontulacak, heykeltıraşının istediği şekilde kaidesi yontulacak ve Mimar Sinan'ın heykeli, yine ustalık eserim dediği Selimiye'yi arkasına almış bir şekilde diğer eserlerine bakacak. Hayırlı olsun." dedi.

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalarda sona gelindi.

Meydanın Ramazan Bayramı'nda açılması planlanıyor.

Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu
Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu
Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu
Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Selimiye Meydanı düzenlenmesi kapsamında kaldırılan Mimar Sinan heykeli yerine konuldu - Son Dakika


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