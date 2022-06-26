Selimiye Camisi, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 19 - 29 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35'inci dönem toplantısında alınan kararla Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Tarihi caminin listeye alınışının yıl dönümü kutlamaları ilk olarak geçen yıl Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından gerçekleştirildi, etrafında 10 tur koşu yapıldı. Bu yıl planlanan etkinlik ise bugün düzenlendi. Selimiye Camisi meydanında toplanan 30 atlet, ilk olarak ısınma hareketleri yaparak koşuya hazırlandı.

Kaynak: DHA

Mimar Sinan, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu' - Son Dakika

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