Son dakika haber: Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu' - Son Dakika
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Son dakika haber: Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu'

26.06.2022 11:38
Son dakika haber: Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu'

Son dakika haber: EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 11'inci yıl dönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildiSelimiye Camisi, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 19 - 29 Haziran 2011 tarihleri arasında...

EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının 11'inci yıl dönümünde, 'Selimiye Farkındalık Koşusu' gerçekleştirildi

Selimiye Camisi, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 19 - 29 Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35'inci dönem toplantısında alınan kararla Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girdi. Tarihi caminin listeye alınışının yıl dönümü kutlamaları ilk olarak geçen yıl  Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından gerçekleştirildi,  etrafında 10 tur koşu yapıldı. Bu yıl planlanan etkinlik ise bugün düzenlendi. Selimiye Camisi meydanında toplanan 30 atlet, ilk olarak ısınma hareketleri yaparak koşuya hazırlandı.

Koşu öncesi açıklama yapan BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, amaçlarının Selimiye ile ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Etkinliğin geleneksel hale gelmeye başladığını söyleyen Akdağ, "Dernek olarak her yıl geleneksel olarak Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınışının yıldönümünde bir koşu farkındalığı yapıyoruz. Bu yıl da Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yılı, bu kapsamda da 11 turdan oluşan bir koşu gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu koşuyu geliştirerek daha kapsamlı, daha geniş katılımlı hareket edeceğiz. Bu yıl 30 atletle yapıyoruz bu farkındalığı. Ayrıca bu hafta Kırkpınar Yağlı Güreşleri  başlıyor biliyorsunuz. O da UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Bu vesileyle de herkesi Kırkpınar'ı izlemeye ve yağlı güreş coşkusu yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan 30 atlet, Selimiye Camisi etrafında 11 tur attı. Turlarını tamamlayan atletlere, günün anısına dernek tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


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Kaynak: DHA

Mimar Sinan, gençlik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Selimiye'nin UNESCO'ya girişinin 11'inci yıl dönümünde, 'farkındalık koşusu' - Son Dakika
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