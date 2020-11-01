Son dakika haber... Senegalliler, Erdoğan'ın boykot çağrısını desteklerken yerel üretimin de güçlendirilmesini istiyor - Son Dakika

Senegalliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına destek verse de yerli üretimin geliştirilmesi ve alternatiflerin artırılması gerektiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Fransız yetkililerin İslam'ı hedef alan açıklamaları üzerine yaptığı boykot çağrısı Senegal halkı arasında karşılık buldu.

Yüzde 95'i Müslüman olan ülkede halk, Hazreti Muhammed'e ve İslam'a yapılan hakareti asla kabul etmediğini söylerken, Fransız ürünlerinin daha ucuz ve çeşitli olması nedeniyle boykot çağrısını uygulamanın zor olabileceğini savunuyor.

Ülkenin pek çok kesiminden insanlar Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i hedef alan açıklamaları sonrasında boykot ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine yönelik görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Ülkede boykot çağrısına ilk destek veren Emperyalizm Karşıtı ve Panafrikanist Devrim için Cephe (FRAPP) hareketinin basın sorumlusu Diao Diallo, Hazreti Muhammed'i hedef alan bu tarz açıklamaların bedelinin ödetilmesi gerektiğini ve bu nedenle Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdiklerini söyledi.

Diallo, sivil toplum olarak bu İslam karşıtı zihniyetle savaşmaları gerektiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Kendisi, Fransız devletinin bu saldırısına karşı çıkan tek lider oldu. Afrika gençliği olarak onun bu duruşundan çok etkilendik." dedi.

Fransız ürünlerinin boykot edilmesinin yerel üretimi geliştireceğini de dile getiren Diallo, "Boykot sayesinde yerel üretimi ve yerel ürünlerin tüketimini de desteklemiş olacağız. Ülkedeki Fransız varlığı inkar edilemez. Hala ekonomik olarak Batılı devletlere bağlı kalamayız." ifadelerini kullandı.

"Dar gelirli, Fransız ürünlerine mecbur"

Senegal'deki Fransız süpermarket zinciri Auchan'dan alışveriş yapan Ndai Baye ise bu zincir marketlerle yarışabilecek yerli bir alternatifin olmadığına dikkati çekti.

Baye, "Neden Senegal marketlerini tercih etmiyorsunuz?" sorusuna ise "Senegallilere ait bu kadar büyük süpermarket bilmiyorum, siz biliyor musunuz? Birkaç ufak tefek market var ancak onlar da oldukça pahalı. Halk daha ucuzunu tercih ediyor." dedi.

Seyyar satıcı Mamadou Khadre de "Belki şaşıracaksınız ama ithal Fransız ürünleri yerli ürünlerden daha ucuz. Yerli ürünleri ancak zenginler alabiliyor, dar gelirliler ise Fransız ürünlerine mecbur." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu saldırıyı kabul edersek yarın dozu artar"

Cheick Anta Diop Üniversitesi Siyaset Bilim 2. sınıf öğrencisi Abdoul Salif Sow da Fransa'nın, Senegal'in en büyük ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Sow, "Bir Müslüman olarak evet Fransız ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama devletler çıkarlarına göre hareket eder. Eğer Fransa'dan çıkarınız varsa ürünlerini de boykot edemezseniz." yorumunu yaptı.

Yüksek lisans öğrencisi Pierre Meissa Diouf da Macron'un ifadeleriyle özellikle Müslümanları yalnızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Diouf, "Türk Cumhurbaşkanı'nın boykot çağrısını sonuna dek destekliyorum. Macron gibi zihniyetlerle mücadele etmezsek dünya nereye gider. Özellikle komşu ülkelere de çağrı yapıyorum. Hala Senegalli yetkililerin tepki göstermesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz edebiyatı bölümü 1. sınıf öğrencisi Abdou Aziz Ndao da ekonominin Fransızlar tarafından yönlendirildiğine dikkati çekerek, "Boykot zor ama imkansız değil. Bunu artık yapmamız lazım. Üstelik bugün İslam'a yapılan bu saldırıyı kabul edersek yarın dozu daha da artırırlar." dedi.

Fransa, Senegal'in ana tedarikçisi

Fransa Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, Fransa, Senegal'in ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Fransa'nın 2017'de 820 milyon avro olan bu ülkeye ihracatı, 2019'da yüzde 30 artarak 1,2 milyar dolara ulaştı.

Senegal, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ülkeleri arasında Fildişi Sahili'nden sonra Fransa'nın en çok ihracat yaptığı ikinci ülke.

Senegal'de, emlak, gıda, telekomünikasyon, otomotiv gibi birçok alanda 250 Fransız şirketi faaliyet gösteriyor.

Fransızlar, 2017 itibarıyla 20 bini aşan sayılarıyla Senegal'de ikamet eden en kalabalık yabancı grup olarak biliniyor.