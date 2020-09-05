Son dakika haber! Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretleri kabri başında anıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerinin kabri başında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak anma programı düzenlendi.

Çubuk Dernekler Federasyonu (ÇUDEF) tarafından ilçeye bağlı Sele Mahallesi'nde, Horasan erenlerinden Seyyid Kalender Veli'nin türbesinin önünde gerçekleştirilen programa kısıtlı sayıda kişi katıldı.

Etkinlikte, Ali Osman Vurdu'nun okuduğu Kur'an-ı Kerim ve Yahya Kalender dedenin yaptığı duaların ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tüyan, programa katılanlara teşekkür ederek, "Pandemi nedeniyle Aşure ve Birlik Günü programımızı yapamamanın üzüntüsünü yaşamaktayız. Ama bu ayın ruhuna uygun olarak bu gün Seyyid Kalender Veli ve Seyyid Suvam Fakı Hazretlerini anmak istedik." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Taş ise Seyyid Kalender Veli'nin, Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği Horasan Erenlerinden olduğunu belirtti.

Pandemi nedeniyle her yıl düzenledikleri etkinliğin bu yıl kısıtlı şekilde düzenlendiğini ifade eden Taş, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesine de vesile olduğunu dile getirdi.