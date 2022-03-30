Son dakika haber... Siirt'te şehitler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber... Siirt'te şehitler için anma töreni düzenlendi

30.03.2022 16:27
Son dakika haber... Siirt'te şehitler için anma töreni düzenlendi

Son dakika gelişmesine göre Siirt'in Ormanardı köyünde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu ve 1 asker törenle anıldı.

Siirt'in Ormanardı köyünde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu ve 1 asker törenle anıldı.

Valilik tarafından Ekmekçiler köyündeki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Hacıbektaşoğlu, terör örgütünü kınayarak, örgütün hiçbir zaman milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, "Bölücü terör örgütü saldırısında şehit olan 6 güvenlik korucusu ve burada metfun olmayan 1 askerimizi anmak için bir araya geldik. Milletimiz ve devletimiz sayesinde terör örgütü bu topraklardan çıkarılacak. Terör örgütü insanlarımızı katletmeye Siirt'ten başlamış ama bu topraklarda bitirilecektir." dedi.

Anma töreni, köyün taziye evinde şehitler için mevlit okutulmasıyla sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Ormanardı köyü mevkisinde yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

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Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı

Şehit, Siirt, Asker, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Siirt'te şehitler için anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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