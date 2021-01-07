Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabasakallı, Atakent ve Sökün mahallerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 7 kişiyi takibe alan ekipler, eş zamanlı yaptığı operasyonla şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramada, 30 gram bonzai, 50 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 10 adet soboxone hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı için düzenek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı. - MERSİN