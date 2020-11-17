Farklı zamanlarda yapılan denetimlerde bulunan 60 gram esrar, 3 kök kenevir, ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabancaya el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim yaptı.

Kütahya 'nın Simav ilçesinde, polis ekiplerinin farklı zamanlarda düzenlediği uyuşturucu denetimlerinde 60 gram esrar, 3 kök kenevir, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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