Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bomba sesleri susmuyor. Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan Terter, Ağdam ve Fuzuli gibi sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu ise saldırıları püskürterek misliyle karşılık veriyor. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni ordusuna ait uçaksavar, obüs, iha'yla birkaç personel aracının imha edildiği ve çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Önemli noktada bulunan birçok köy düşman kuvvetlerinden arındırıldı. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayıl şehrindeki Süleymanlı köyünden yeni görüntüler de paylaşıldı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ancak Ermenistan kararın üzerinden 24 saat bile geçmeden ateşkesi bozmuştu.

(İHA)